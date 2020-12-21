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среда, 23 декабря 2020 23:46

Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
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Татьяна Великородная переехала в Самбул и стала экспертом по медицинскому туризму
Фото: tanya.velikorodnaya
Татьяна Великородная переехала в Самбул и стала экспертом по медицинскому туризму
Татьяна Великородная переехала в Самбул и стала экспертом по медицинскому туризму
Татьяна Великородная переехала в Самбул и стала экспертом по медицинскому туризму
Татьяна Великородная переехала в Самбул и стала экспертом по медицинскому туризму

Татьяна Великородная два года назад переехала в Стамбул в Турции. Женщина освоила совершенно новую профессию и сейчас не жалеет о переезде.

"С моим будущим мужем мы переписывались почти четыре года. И к переезду я готовилась. Учила язык, а также хотела перевестись по работе. На то время работала в международной компании Philip Morris менеджером маркетингу. Поэтому планировала сменить место работы на подобное, но в Турции", - рассказывает Gazeta.uaТатьяна.

Но с работой не слалось. Татьяна вышла замуж и решила сперва отдохнуть несколько месяцев, путешествовать по Турции.

"Сложности в адаптации не было. Круг общения моего мужа знает английский, поэтому мне было легко", - говорит.

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Позже знакомая Татьяны пригласила ее заниматься медицинским туризмом. Практически с нуля создали компанию.

"Для меня это совершенно новая сфера. Мне это нравилось, потому что на первом месте стояло общение с людьми очень разными категориями, потребностями и историями. Также нравилось создавать сайты, заниматься рекламой. Позже этот же путь пришлось пройти без подруги, но это уже другая история", - говорит украинка.

До сих пор не может привыкнуть к менталитету турок. Говорит, Они очень дружелюбны, легко заводят разговор, но в то же время могут что-то пообещать и не выполнить.

"Турция-невероятная страна. Здесь есть все: горы, море, красивая природа. Теперь не удивляюсь, почему турки не любят путешествовать в другие страны. Тут интересное отношение к еде. Каждый город специализируется на каком-то блюде, и если ты приехал именно за ним, то это будет очень вкусно. Сперва боялась, что здесь страшно, что меня могут украсть на улице. На самом деле, здесь очень спокойно и если ты нуждаешься в помощи, то действительно буквально за руку заведут, куда тебе нужно", - говорит Татьяна.

Дина Демир, проживающая в Стамбуле, открыла онлайн ателье You'Re workshop. Здесь принимает заказы и дает советы по стилю своим клиентам. Дина ведет свой блог и поет. Ее называют самой поющей мамой Турции. С мужем воспитывают двоих детей.

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