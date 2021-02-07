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воскресенье, 07 февраля 2021 18:46

Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
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Юлия Бондарчук говорит, что автомобили в Финляндии греют благодаря специальным розеткам
Фото: bondarchuk.juliia
Юлия Бондарчук говорит, что автомобили в Финляндии греют благодаря специальным розеткам
Юлия Бондарчук говорит, что автомобили в Финляндии греют благодаря специальным розеткам
Юлия Бондарчук говорит, что автомобили в Финляндии греют благодаря специальным розеткам
Юлия Бондарчук говорит, что автомобили в Финляндии греют благодаря специальным розеткам

В Финляндии очень популярным является подогрев автомобилей. Когда на улице -24 градуса, то утром завести машину довольно сложно, поэтому здесь везде вместо гаражей ставят стоянки с розетками. Это помогает включить нагрев в указанное время. Об этом в блоге в инстаграм рассказывает Юлия Бондарчук.

"Мои подписчики каждый раз спрашивают, что это за чудо такое, как подогрев автомобилей. Если честно, то до переезда в Финляндию, я не видела такого. Мне кажется, что 98% автомобилей в Финляндии оборудованы такой системой, а именно в капоте есть резетка. Она же выводится в салон авто и имеет напряжение 220 вольт", - говорит Юлия.

Чтобы машина прогрелась, нужно 2-2, 5 часа. В первую очередь эта система работает с двигателем, потому что когда очень холодно, то он не заведется. Поэтому на каждой розетке есть таймер.

"Кто пользуется обогревателями, то внутри становится тепло, не нужно соскребать лед с окон. Но главная функция-подогрев мотора. В большие морозы машина может не завестись. А с таким подогревом-всегда. Сам обогреватель в салоне-это уже по желанию", - говорит Юлия.

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Стояки с розетками есть почти везде. Обязательно возле домов. В частных домах - это просто розетка в стене возле гаража, как вариант. Подогреть машину также можно возле супермаркетов.

"Главное, что на работе для работников обязательно есть такие розетки. Для работников, например, магазина или кафе , конечно есть парковка с подогревом, поэтому для водителей зима здесь не проблема", - добавляет украинка.

Юлия также говорит, что в Финляндии трудно жить без машины. Городской транспорт здесь ездит редко, а сообщений, если живешь за городом, почти нет. Жить без авто можно только в больших городах.

Юлия Бондарчук из города Малин на Житомирщине семь лет назад переехала в Финляндию. Сейчас с мужем и сыном живут в пригороде Петерсаари. Сейчас работает уборщицей, а недавно официально стала блогером.

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