Украинка назвала самые популярные вакансии после карантина

Татьяна Зелинская, которая живет в Норвегии, говорит, что кризис и карантин существенно повлиял на рынок труда в Норвегии. Многие заведения закрылись или сократили сотрудников. Тем не менее, иностранцы могут найти работу в тех отраслях где не работают местные.

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"Самые популярные вакансии для иностранцев: уборка, помощь на кухне, работа официантом. Также популярна работа на строительстве и в фермерских хозяйствах. Очень ценятся профессионалы айтишники, инженеры, архитекторы. Когда-то было легко найти работу здесь лицам с сельскохозяйственным образованием, так как фермеров много, а рабочей силы мало. Сама лично знаю человека, который сюда уехала, чтобы помогать на ферме, а затем перетянула и семью. То есть такие варианты работают. Постоянно требуются работники на рыбзаводы или фабрики. Но обычно их ищут уже и никто не будет ждать иностранцев", - говорит Татьяна.

Фото: norway_by_tatiana

В Норвегии есть 2 самых известных сайта для поиска работы FINN.NO i NAV.NO, но ответов на резюме очень мало.

"Норвегия не является страной Евросоюза, а лишь находится в Шенгене, поэтому законы присущие странам ЕС не всегда совпадают с местными. Поэтому вырваться сюда на заработки иностранцам очень и очень нелегко", - говорит украинка.

В Дании нет работ для мигрантов. Разве что "sort arbejde" - черные работы без договора, на которые иностранцы идут от безысходности или те, кто хочет обойти налоговую. Но это мизерный процент и риск для всех сторон. Об этом рассказывает Майя Заховайко, которая переехала в Копенгаген.