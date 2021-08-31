Украинец стал лучшим рыбаком в мире

Житель Львова Назар Боженко победил в Чемпионате на соревнованиях по рыбалке.

Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега проходили на горной реке Вачер, Болгария. Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Назар Боженко стал абсолютным чемпионом по ловле форели. Фото: ЛОГА

Украину представляли четыре участника в основном составе, четыре запасных и координатор каждого из них. Баллы начислялись за каждую пойманную и отпущенную форель.

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Львовянин является мастером по рыболовному спорту международного класса. Фото: fishub

Украинские рыбаки стали победителями в общекомандном зачете, а 22-летний львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира.

Кроме этого, он является мастером по рыболовному спорту международного класса.

В водоемах Киева расплодились экзотические солнечные окуни из Северной Америки. В частности в озере Мартиша на Осокорках ученые меньше чем за 2 часа поймали 25 таких рыбин.