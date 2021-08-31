Украинец стал лучшим рыбаком в мире

Житель Львова Назар Боженко победил в Чемпионате на соревнованиях по рыбалке.
Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега проходили на горной реке Вачер, Болгария. Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.
Украину представляли четыре участника в основном составе, четыре запасных и координатор каждого из них. Баллы начислялись за каждую пойманную и отпущенную форель.
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Украинские рыбаки стали победителями в общекомандном зачете, а 22-летний львовянин Назар Боженко стал абсолютным чемпионом мира.
Кроме этого, он является мастером по рыболовному спорту международного класса.
В водоемах Киева расплодились экзотические солнечные окуни из Северной Америки. В частности в озере Мартиша на Осокорках ученые меньше чем за 2 часа поймали 25 таких рыбин.
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