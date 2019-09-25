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четверг, 26 сентября 2019 03:28

Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью

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Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Олег Бондарук из Луцка изготовил специальную коляску, чтобы люди с инвалидностью могли ездить, куда хотят. Фото: e1.am.phnx.pics

Людям с инвалидностью трудно передвигаться на коляске лесными дорогами.

Для того, чтобы это стало реально Олег Бондарук из Луцка изготовил специальную коляску, сообщает 12 канал.

Идею мужчина взял в сообщества "он три вэйлс", которые пользуются оригинальными французскими тележками и даже ходят с ними в горы.

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Житель Луцка разрабатывал такую ​​коляску целое лето. Тестировать ее помог друг весом более 100 кг и изобретение выдержало. Тележкой должны управлять два человека, чтобы держать равновесие. Первую тележку изобретатель сделал по собственному желанию и согласен рассказать о том, как ее мастерить людям, которые в этом нуждаются.

Также мужчина надеется, что такой транспорт станет популярным. Ведь это возможность для людей с инвалидностью ездить на пикники, гулять на природе и даже ходить в горы.

Российские оккупанты начали давление на жителей города Саки, имеющих инвалидность и вынужденых передвигаться на коляске. Людям звонят и вызывают в отделение представители ФСБ России, пишут подконтрольные крымские СМИ Примечания.

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