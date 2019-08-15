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четверг, 15 августа 2019 18:37

Инвалид = экстремист ФСБ "взялись" за людей с особыми потребностями

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Российские оккупанты начали давление на жителей города Саки, имеющих инвалидность и вынужденых передвигаться на коляске.

Людям звонят и вызывают в отделение представители ФСБ России, пишут подконтрольные крымские СМИ Примечания.

Причиной преследования стала акция инвалидов в день, когда самопровозглашенный председатель Крыма Сергей Аксенов приехал в город.

После этого к активистам стали поступать повестки в участок и звонки.

"Мне позвонили из ФСБ. Говорят, что они со мной хотят поговорить по прошлому мероприятию. Позвонил начальник городского отделения ФСБ. В этот день он не смог со мной встретиться, позвонил, извинился. Затем пришел ко мне домой. Я попросила его показать мне корочки - он показал. он выяснял, кто организовал это сборище. Просил назвать фамилии. Я говорю: "а почему вы у меня спрашиваете?" Я увидела объявление в социальных сетях и пришла. Оказывается, позвонили не только мне, а еще шестерым, которые также активно себя там вели. Затем на следующий день звонили и говорят: "Придите в отделение МВД". Там мне дали бумагу", - говорит местная активистка Татьяна Мелякова.

Автор: Примечания
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Она переехала в Украину в 2012 году, пыталась открыть в городе центра для людей с ограниченными возможностями, но ее проекты не были интересны власти режима Виктора Януковича.

Она рассказала, как пыталась встретиться с оккупантами и обсудить с ними вопросы плохих дорог и уничтожения целебного озера.

Женщина рассказала, что сначала оккупанты уничтожили старые дороги, обещая построить новые, но на этом все закончилось.

Автор: Примечания
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"Встретила знакомую, она говорит: поломала коляску. Спрашивает, когда же это все кончится. Здесь испокон веков была столица инвалидов. Тысячи приезжали, и не только со всей России, но и из других стран. Нам здесь уютно. Но сейчас город не для инвалидов : все разрыто, люди вываливаются из колясок, травмируются, коляски ломаются", - говорит она.

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Проблемы начались после того, как люди высказали о том, что в них наболело на камеры.

"27 июня приехало телевидение крымское. Я в соцсетях увидела сообщение:"Кто неравнодушен к состоянию дорог в городе, особенно до улицы Комсомольская, просим приехать, будет снимать телевидение". Так как народ узнал, что там будет встреча с тележурналистами, то людей собралось много - около 200 человек, а на колясках человек 50. Понятно, что прибежали сразу и из "Единой России", и заместитель главы города, и по городскому хозяйству. Пока ждали телевидения, началась ругань. Смотрю, телевидение приехало, а до нас не подходит. Потом я узнала, что это собрание, которое переросло в митинг им не позволят показывать ", - рассказала женщина.

После митинга у всех участников начались проблемы, некоторым звонили, а есть и те, к которым приходили спецслужбы.

Оккупанты не позволили людям с ограниченными возможностями пообщаться с самопровозглашенным главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Перед встречей с оккупантом жителям Сак звонили представители ФСБ России.

"Мне позвонили, и сообщили, что это по поводу встречи с Аксеновым. Молодой человек, представившийся сотрудником ФСБ, заявил, чтобы мы не были на встрече. Я в ответ посоветовала ему вызвать меня повесткой", - говорит Елена Раздолькина, которая 40 лет провела в инвалидной коляске.

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