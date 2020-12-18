Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде

Фото: bogdan_canada

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монцино штата Ньюбрансен в Канаде. Мужчина стал бизнес-аналитиком довольно крупной компании.

"По образованию я инженер. Когда был студентом, поехал на Аляску по программе "Work and travel". Но тяжело работал несколько месяцев. Почти ничего не видел, но заработал на квартиру. Приехал, купил жилье и думал, что буду реализовывать себя в Украине. Здесь женился, родилась дочь. Я работал на заводе, постепенно шел на повышение. Потом впоследствии начал писать коды. Но заработанного едва хватало на жизнь. Языка, чтобы куда-то поехать в путешествие, а тем более несколько раз поехать и не было", - рассказывает Gazeta.ua Богдан.

Тогда мужчина решил, что попытается снова поехать за границу.

"До того 12 лет подавался на "Green card" в США, но так ни разу ее и не выиграл. Да и жена не хотела", - объясняет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии

Тогда Богдан обратился в компанию, которая отправляла его когда-то по студенческой программе. "Мне сообщили, что могу поехать как студент на годовое обучение в Канаду. Тогда оно стоило 9 тысяч долларов. Денег у меня не было, но переезд в Канаду у жены не вызвал негатива. И мы приняли решение — продать квартиру, чтобы иметь деньги на обучение. Купил жилье за 23 тысячи долларов, продал за 12. Как раз все, что имел, вложил в обучение. На оставшиеся деньги еще смогли с женой поехать в Египет", - поясняет.

Рик Богдану пришлось снимать комнату и жить самостоятельно. Жену с дочкой не пустили.

"Для обучения нужно сдать экзамен по английскому, поэтому язык знал. Как только закончил учебу, буквально сразу нашел работу в крупной компании. Здесь любят украинцев, потому что мы трудолюбивые и инициативные. Моя работа заключается в планировании усовершенствования производства, новых проектах. Работа интересная. А еще интереснее зарплата. Здесь спокойно хватает заработанного", - объясняет Богдан.

Ольга работает гидом в Нидерландах и организует интересные экскурсии. Это пятая страна, в которую эмигрировала женщина со своей Родины. Главные правила эмигранта и чем пришлось пожертвовать ради переезда