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воскресенье, 06 декабря 2020 15:51

Украинец пытался вывезти за границу пневматические винтовки и револьверы
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На украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Сеньковка" задержали мужчину, который пытался провезти в Беларусь винтовки и револьверы.

Так, 46-летний украинец прибыл автомобилем Chevrolet с российской регистрацией и выбрал полосу движения "зеленый коридор". Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники на границе с Беларусью нашли винтовки и револьверы в топливном баке российского «Шевроле». Фото: ГПСУ
Пограничники на границе с Беларусью нашли винтовки и револьверы в топливном баке российского «Шевроле». Фото: ГПСУ
Пограничники на границе с Беларусью нашли винтовки и револьверы в топливном баке российского «Шевроле». Фото: ГПСУ
Пограничники на границе с Беларусью нашли винтовки и револьверы в топливном баке российского «Шевроле». Фото: ГПСУ
Пограничники на границе с Беларусью нашли винтовки и револьверы в топливном баке российского «Шевроле». Фото: ГПСУ

Правоохранители решили провести углубленный осмотр авто через оснащение газобаллонным оборудованием, к которому привлекли служебную собаку. Пес среагировал на автомобиль - в топливном баке обнаружили упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, пять револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.

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Мужчина пояснил, что приобрел их в Украине и планировал перепродать в Беларуси.

Сотрудники таможни составили протокол за попытку скрыть перевозки через границу товаров (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Сейчас авто и обнаруженные предметы изъяли.

Недалеко от границы с Румынией в Черновицкой области наряд отдела пограничной службы "Фальков" обнаружил внедорожник с контрабандными сигаретами. Водитель транспортного средства не выполнил требование правоохранителей остановиться. После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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