Украинец пытался вывезти за границу пневматические винтовки и револьверы

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Сеньковка" задержали мужчину, который пытался провезти в Беларусь винтовки и револьверы.

Так, 46-летний украинец прибыл автомобилем Chevrolet с российской регистрацией и выбрал полосу движения "зеленый коридор". Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители решили провести углубленный осмотр авто через оснащение газобаллонным оборудованием, к которому привлекли служебную собаку. Пес среагировал на автомобиль - в топливном баке обнаружили упакованные в полиэтилен пять пневматических винтовок, пять револьверов под патрон Флобера и две тысячи патронов к ним.

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Мужчина пояснил, что приобрел их в Украине и планировал перепродать в Беларуси.

Сотрудники таможни составили протокол за попытку скрыть перевозки через границу товаров (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Сейчас авто и обнаруженные предметы изъяли.

Недалеко от границы с Румынией в Черновицкой области наряд отдела пограничной службы "Фальков" обнаружил внедорожник с контрабандными сигаретами. Водитель транспортного средства не выполнил требование правоохранителей остановиться. После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля