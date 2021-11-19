Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата

Украинец нашел около банкомата 5 тысяч злотых. Фото: bug.org.ua/

В Польше в городе Свиноустя 18 ноября украинец нашел около банкомата 5 тысяч злотых (более тысячи евро).

Деньги мужчина принес в полицию, сообщает "Польское радио".

Украинец шел возле банкомата и увидел сообщение "забери деньги". Мужчина взял средства и принес их в полицейский участок. Впоследствии в полицию обратились и местные жители, сообщившие о потере средств.

Оказалось, что мужчина снял деньги с банкомата, однако забыл их взять.

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"Благодаря честности мужчины, законный владелец смог вернуть свои деньги", — сообщили в польской полиции.

В Польше действия украинца назвали примерными.

Житель австрийского Нойнкирхена купил бывшей в употреблении диван. В нем мужчина случайно нашел слиток золота, который оценивают в 48 тыс евро. Свою необычную находку мужчина отнес в полицию.