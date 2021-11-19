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пятница, 19 ноября 2021 22:26

Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата

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Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец нашел около банкомата 5 тысяч злотых. Фото: bug.org.ua/

В Польше в городе Свиноустя 18 ноября украинец нашел около банкомата 5 тысяч злотых (более тысячи евро).

Деньги мужчина принес в полицию, сообщает "Польское радио".

Украинец шел возле банкомата и увидел сообщение "забери деньги". Мужчина взял средства и принес их в полицейский участок. Впоследствии в полицию обратились и местные жители, сообщившие о потере средств.

Оказалось, что мужчина снял деньги с банкомата, однако забыл их взять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина нашел в диване, купленном на блошином рынке, слиток золота

"Благодаря честности мужчины, законный владелец смог вернуть свои деньги", — сообщили в польской полиции.

В Польше действия украинца назвали примерными.

Житель австрийского Нойнкирхена купил бывшей в употреблении диван. В нем мужчина случайно нашел слиток золота, который оценивают в 48 тыс евро.

Свою необычную находку мужчина отнес в полицию.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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