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суббота, 13 ноября 2021 03:14

Мужчина нашел в диване, купленном на блошином рынке, слиток золота

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Мужчина нашел в диване, купленном на блошином рынке, слиток золота
Золото мужчина нашел в диване, который купил на блошином рынке. Иллюстративное фото / Reuters

Житель австрийского Нойнкирхена купил бывшей в употреблении диван. В нем мужчина случайно нашел слиток золота, который оценивают в 48 тыс евро.

Свою необычную находку мужчина отнес в полицию. Об этом пишет издания Onet.

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Мужчина купил диван на блошином рынке. Раньше он принадлежал умершей женщине. Большую часть ее мебели выставили на продажу. Когда покупатель разобрал диван и захотел его почистить, то нашел в нем кусок драгоценного металла.

Свою необычную находку отнес в полицию. Золотой слиток весил почти 1 кг. Полиция забрала золото, которое может быть частью наследства умершей.

Даже если бы нашедший захотел обналичить золото, у него были бы с этим серьезные проблемы. Слиток не сертифицирован, поэтому обменять его на деньги в банке невозможно.

Два бриллиантовых браслета Марии Антуанетты продадут на аукционе. За них планируют одержать более $4 млн. Браслеты из серебра и желтого золота состоят из трех нитей и содержат 112 бриллиантов. Их продают на аукционе Christie's в Женеве.

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