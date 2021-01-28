Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях

Фото: yaroslav.basiuk

Винничанин Ярослав Басюк учится во Вроцлавском политехническом университете по специальности инженер микроэлектроники. Он попал в Польшу как талантливая молодежь.

Подготовительный курс прошел в Люблине, затем поступил во Вроцлав. Сейчас живет в одном из лучших общежитий университета.

"У нас комната больше похожа на полноценную квартиру. Две комнаты, объединенные мини-кухней, есть туалет и душ горячая вода всегда в наличии", - объясняет Ярослав.

В одной комнате живет два человека, везде новая современная мебель и ремонт. У каждого студента есть свой стол, кровать и шкаф.

"Проживание в месяц стоит 550 злотых (4122 грн). Также надо платить коммунальные – воду и свет. На свет у каждого свой счетчик. Вода общая и делится на всех поровну. Оплата зависит от сезона. Зимой больше плочу за свет. В месяц выходит 50 - 60 злотых (375-450 грн) зимой и до 40 злотых (300 грн) в более светлое время года", - добавляет студент.

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В своей кухне студенты имеют мини-кухню. Готовят в мультиварке. Чтобы приготовить что-то более серьезное, идут на общую кухню. Она одна на этаж. Там стоят плиты и мойки для посуды.

"В подвальном помещении есть прачечная. Стирка платная. Со студенческим удостоверением, первый час будет стоить 2, 40. Далее за каждую минуту стирки придется доплатить по 2 деньги. Также там есть автоматическая сушилка, или можно посушить вещи на обычной сушилке. Для студентов также есть пылесос", - добавляет Ярослав.

Большинство студентов пользуются велосипедами. В общежитии предусмотрена комната для хранения этой техники. Везде доступ прилагается по специальному электронному ключу.

Ярослав получает стипендию, которой вполне хватает на проживание в общежитии и питание.

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