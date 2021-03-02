Украине выделили более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина выделили 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca.
Это произошло в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко сделал Covid-прививку в прямом эфире
Информацию об ожидаемых сроках поставки, разделенных на февраль март и апрель-май 2021, сообщат позже.
Стоит отметить, что ВОЗ рассчитывает поставить до конца мая не менее 237 млн доз вакцины от Covid-19 в 142 страны.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca.
Комментарии