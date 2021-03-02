Украине выделили более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Украине выделили 1 776 000 доз вакцин Oxford/AstraZeneca. Фото: Reuters

Украина выделили 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca.

Это произошло в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

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Информацию об ожидаемых сроках поставки, разделенных на февраль март и апрель-май 2021, сообщат позже.

Стоит отметить, что ВОЗ рассчитывает поставить до конца мая не менее 237 млн доз вакцины от Covid-19 в 142 страны.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca.