Украине передадут 6 самолетов Ан-158 Фото: facebook.com/ukroboronprom

Украине предоставят 6 самолетов Ан-158.

Об этом сообщил Государственный концерн "Укроборонпрома".

"Только что одна из иностранных компаний официально обратилась в Концерн о предоставлении для нужд нашей авиации 6-х самолетов Ан-158, которые, конечно, не являются боевыми, но могут и будут после технического обслуживания и ремонта выполнять специальные рейсы по доставке всего необходимого нам в условиях военного положения", - сообщил генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

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Компанию, предоставляющую самолеты, в концерне не называют.

Россия нанесла ущерб Украине более $54 млрд. Стоимость восстановления этих потерь, вероятно, будет значительно больше, ведь будут необходимы демонтаж разрушенных зданий/объектов и восстановление значительного количества из них с нуля. Также не все граждане или органы власти могли зафиксировать потери.