Украине нужно найти баланс между агрохолдингами и фермерскими хозяйствами - эксперт

Должны идти путем двойного развития. Фото: Тарас Подолян

Если сформировать систему фермерских хозяйств, которые будут заниматься не только выращиванием зерновых, можно добиться увеличения добавленной стоимости в разы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Когда земля станет собственностью людей, а государство будет готово им помогать, показатель доходов может отличаться в десятки раз. Аграрный сектор Нидерландов - площадью как Киевская область - генерирует 70 миллиардов евро в год. Наш - только 13 миллиардов долларов. Это - доказательство, что такая модель правильная", - считает экономист.

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По его словам, мы должны найти баланс между агрохолдингами и фермерскими хозяйствами.

"Первые тоже нужны. Мы не сможем без них обеспечить растениеводство в нужных масштабах. Для крупных корпораций важно, чтобы не было игр с возмещением налога на добавленную стоимость, хорошая логистика и возможность транспортировать продукцию в порты. Есть идти путем двойного развития. За несколько лет можем получить экономический взрыв ", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.