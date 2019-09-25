Украине не страшен мировой экономический кризис - футуролог

Очередной мировой финансово-экономический кризис ожидают в 2020 году Фото: merezha.co

Экономисты все чаще бьют тревогу и предупреждают о приближении очередного мирового экономического кризиса.

Футуролог Андрей Длигач рассказал Gazeta.ua как он повлияет на наши европейские устремления и сможем ли получить что-то положительное от него.

"Вопрос евроинтеграции этот вопрос прежде всего самой Украины и того пути который мы должны пройти. Никакой экономический кризис и никакая турбулентность, которая сейчас происходит, не являются решающими по сравнению с намерениями самой Украины.

Имеем шанс воспользоваться опытом Польши, которая в последних мировых кризисах нашла возможности для ускоренного роста. Мировые цены и индексы на ресурсы, которые экспортирует Украина сейчас на крайне низком уровне. Кризис не повлияет на них. А вот увеличение цены на нефть обязательно сменится падением, и Украина от этого выиграет.

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В первую очередь получим ослабление России, которая сократит расходы на стимулирование пророссийских сил. Тогда мы сможем проводить реформы, которым она мешает.

Нынешние финансовая и экономическая системы мира устаревшие. Есть шанс воспользоваться этим - предложить новые бизнес модели, где имеем самые лучшие шансы. В Украине есть резерв - это земля. Открытие земельного рынка обеспечит наше выживание.

Что касается самого кризиса то он не является причиной изменения ролей, а является следствием того, что роли меняются. Мы уже видим, что количество центров влияния возрастает. Видим усиление Ирана, Саудовской Аравии, стран Латинской Америки, Индии. Они подбирают то, что теряет Европа. Китай победил США в экономическом соревновании, потому что смотрит гораздо дальше. Он контролирует Африку и Юго-Восточную Азию. Мир и так несколько лет существует в многоцентричной модели, а сейчас центров появляется все больше".

В 2020-м миру грозит новый финансово-экономический кризис. Считают, что начнется с Китая. По данным JPMorgan, акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты - на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Правда, кризис будет иметь менее негативные последствия, чем события 2008-го.