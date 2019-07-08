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понедельник, 08 июля 2019 13:07

Откуда придет мировой экономический кризис

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Откуда придет мировой экономический кризис
В Китае мировой экономический кризис начнется через 2-3 года, если страна урегулирует отношения с США. Фото: patrioty.org.ua

Новый мировой кризис начнется с Китая.

"Уровень кредитов, которые не возвращают, у банков Китая побил новый исторический рекорд в первом квартале 2019 года. А компании, которые имеют высокий кредитный рейтинг, по факту допускают дефолты и становятся банкротами", - говорит аналитик Альпари Максим Пархоменко, пишет zn.ua.

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Уровень проблемных кредитов в Китае в первом квартале 2019-го составил 2,1 трлн юаней. Это $305 млрд.

"С начала 2019-го и по апрель, по данным Bloomberg, объем корпоративных дефолтов вырос в юанях до 39 миллиардов. Это в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В то же время в прошлом году китайские банки списали в общей сумме кредитов на 550 миллиардов юаней, что приравнивается практически ко всем долгам Украины. Пока Китай имеет шансы скрывать, что имеет проблемы. Если экономические отношения между Китаем и США улучшатся, кризис можно отложить на 2-3 года", - поясняет аналитик.

В 2020 году миру грозит новый финансово-экономический кризис. По данным JPMorgan, акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты - на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Правда кризис будет иметь менее негативные последствия, чем события 2008 года.

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