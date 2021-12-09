Украине не хватает элиты. Самое интересное в журнале "Країна"

У нас никогда не было идеологических партий и лидеров, для которых власть является самодостаточной ценностью. Не способом наживы, а средством изменять общество. Некоторые политики начинают претендовать на что-то подобное. Но настоящих харизматов, желающих изменить мир, я не вижу. Наши олигархи "не Соросы". Но такие люди уже вызревают. Механизм политического рынка с 1990-х не позволяет им быть заметными. Но постсоветские ресурсы уже исчерпаны. Придут пассионарии", - говорит в интервью журналу "Країна" историк Алексей СОКИРКО.

– У россиян и белорусов желание свободы отсутствует. Это видно даже на бытовом уровне. Взгляните городские новости – у нас всегда есть какие-то конфликты. Люди привыкли защищать свои права. Уже знают, как это делать с юридической точки зрения. Колоссальный прорыв. Это уже дает результаты построения гражданского общества. Сдвиг в судопроизводстве разблокирует много проблем, в первую очередь - в экономике"

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