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воскресенье, 22 декабря 2019 06:31

Украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились

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Украинцы женились в шесть раз чаще, чем разводились
Украинцы чаще женятся, чем разводятся. Фото: Сегодня

В Украине в течение 2019года было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.

"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - в Facebook информирует Министерство юстиции.

С начала года зарегистрировано более 227 тысяч браков.

В то же время, расстались более 37 тысяч супружеских пар.

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В Украине стала популярной услуга "Брак в сутки". Прежде всего - не надо ждать месяц от подачи заявления. А в течение года брак распался в 79 пар.

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