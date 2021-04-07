Украинцы жалуются на качество газа. Эксперты объяснили причину

Украинцы жалуются на какие-газа в бытовых условиях. Фото: pixabay.com

В соцсетях украинцы жалуются на изменение цвета пламени газа и длительное закипания чайника, чем обычно. Все это они связывают с ухудшением качества топлива, которое им доставляют.

Увеличение объемов потребления еще не означает, что потребителю дали плохой газ. Дело может быть в изменении температуры дома, а также по другим причинам, которые не связаны непосредственно с газом из трубы, сообщает эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в комментарии "Фокусу".

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"От изменения физико-химического состава газа действительно меняется цвет пламени. Впрочем, на цвет пламени, эффективность горения и нагрева также влияет наличие загрязнений горелки, накипи в чайнике, давление газа и доступ кислорода", - заявил старший эксперт по газовым по USAID проект энергетической безопасности Александр Овдиенко.

Если у потребителя есть сомнения в качестве, то газ можно проверить. В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" уточняют, что по письменному запросу потребителя облгаз течение 5 рабочих дней обязан предоставить документы, подтверждающие физико-химический состав топлива. Для потребителя такая проверка бесплатно.

На основании письменного заявления потребителя облгаз также обязан проверить давление или качественные показатели газа. Для этого в ближайшие 2 дня в городах или в течение 5 дней в сельской местности облгаз должен направить своего представителя для взятия пробы.

Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может привести перебои с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов. 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют требований для получения газа в пределах спецобовьязкив.