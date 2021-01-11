Украинцы высмеяли ограничения в торговле во время жесткого карантина

Запрет продажи ряда повседневных товаров во время локдауна, который в Украине ввели с 8 по 24 января, вызвал острую реакцию пользователей соцсетей.

Украинцы привыкли смеяться сквозь слезы, поэтому оперативно создали множество мемов и фотожаб на тему новых ограничений.

В соцсетях активно высмеивают тот факт, что под запрет неожиданно попали трусы, носки и презервативы.

Gazeta.ua предлагает просмотреть подборку самых смешных мемов.

Фото: korrespondent.net

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В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом. Показали, как в супермаркетах закрывают от покупателей бытовые товары.