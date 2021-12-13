Украинцы высказались об идее Зеленского о двойном гражданстве

11% украинцев поддерживают инициативу введения двойного гражданства только со странами ЕС и НАТО. Фото: Reuters

48% украинцев полностью не поддерживают идею введения двойного гражданства в Украине.

23,8% опрошенных поддерживают введение множественного гражданства для всех стран, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центрально-европейской стратегии.

11% поддерживают такую инициативу только со странами ЕС и НАТО, 6,6% – поддерживают идею для всех стран, кроме России, 4,5% - поддерживают, но со странами бывшего СССР. Еще 1,1% респондентов дали другой ответ на вопрос, а 5% ответили "не знаю".

Общенациональный опрос проводили с 22 октября до 12 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Социологи опросили 2003 респондентов. Погрешность не превышает 2,4%.

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1 декабря на заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский сообщил, что подаст законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры. 2 декабря на сайте ВРУ опубликовали сначала законопроект, а затем добавили к нему содержание самого проекта.