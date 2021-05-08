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суббота, 08 мая 2021 11:03

Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский

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Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
Зеленский обратился к украинцам. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

Обращение он опубликовал в Facebook.

"Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - отметил президент.

Зеленский отметил, что День памяти и примирения отмечается в Украине "не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее, чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом, и любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения".

Он добавил, что после Второй мировой были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира.

"Уважать их - обязанность всех людей, а особенно - руководителей государств и других политиков", - отметил президент.

Большинство украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.

Также 31% опрошенных считает, что Украина должна отмечать только День победы, а около 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.

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Дата
08
мая

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