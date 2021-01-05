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вторник, 05 января 2021 11:55

Украинцы верят в улучшение 2021 года - опрос

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Украинцы верят в улучшение 2021 года - опрос
Оптимистичные взгляды на 2021 имеют 74% опрошенных, а пессимистические - 18%. Фото: pixabay

52% опрошенных людей в Украине выразили ожидания, что новый 2021 год пройдет лучше, чем 2020-й.

В то же время на изменения не надеются 27% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 января 2021 года.

По мнению 18% людей, 2021 год будет хуже, чем 2020-й. При этом лучшие ожидания у молодежи и женщин.

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Оптимистичные взгляды на 2021 год имеют 74% опрошенных, а пессимистические - 18%.

"Более оптимистичные в своих ожиданиях жители Киева и западных областей, молодежь, избиратели партий "Слуга народа", "За будущее", "Украинская стратегия", "Голос", - сообщают в результатах исследования.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Удалось опросить 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2%.

Объединяющим фактором по отношению людей в Украине к России за последний период является общий враг. Но война для большинства граждан стала причиной проблем и неудобств, рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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