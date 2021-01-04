Украинцы объединились перед общим врагом - социолог

Вместе с тем проблема языка для людей в Украине никогда не была первоочередной. Фото: pixabay

Объединяющим фактором по отношению людей в Украине к России за последний период является общий враг.

Но война для большинства граждан стала причиной проблем и неудобств, рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает "РБК-Україна".

"Есть небольшая часть людей (13 процентов), которая поддерживает не только улучшение отношений с Россией, но и ее руководство, но других общий враг объединяет", - сказал он, добавив, что также украинцев объединяет определенный антиавторитаризм.

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"Это скептическое отношение к царям, гетманам. В конце концов, это существенно отличает нас от России. Украинцы не имеют таких ориентаций, как русские - быть великой нацией, сверхдержавой, которая вмешиваться в жизнь других стран и влиять на все мировые процессы. Например, в России положительное отношение к Сталину - 52 процента населения. В Украине - 16 процентов, хотя и это тоже много, по моему мнению. Ранее эта разница не была такой большой", - добавил социолог.

По его словам, проблема языка для людей в Украине никогда не была первоочередной.

"Она всегда на одной из последних позиций. Кроме того, люди не видят в этом проблемы, пока, например, к ним не меняется отношение через язык. Он как воздух: люди дышат им, только когда его не хватает, когда происходит загрязнение, они начинают осознавать, что это проблема", - сказал Паниотто.

Отношение россиян к украинцам оказалось лучшим, чем отношение украинцев к россиянам. Об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии - КМИС - и российского Левада-Центра. В частности, в Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 42% человек, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, 9% не определились.