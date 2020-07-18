Украинцы в плену у пиратов: в МИД сообщили новую информацию

Появилась новая информация о пленных. Фото: Reuters

В плену у пиратов, захвативших танкер Curacao Trader у берегов Нигерии, находятся шесть украинских граждан.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Стоит отметить, что нападение на танкер произошло в отдаленной от берега точке всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

Ранее сообщалось, что во время пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили четырех украинских моряков. В общем пираты похитили 13 из 19 членов экипажа.