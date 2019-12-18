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среда, 18 декабря 2019 19:52

Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
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Изучили отношение украинцев к новогодним праздникам
Фото: "Рейтиг"
Изучили отношение украинцев к новогодним праздникам
Изучили отношение украинцев к новогодним праздникам

Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза.

Половина опрошенных верит в Николая, в Деда Мороза верит 31% опрошенных, свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы чаще дарят подарки на День Святого Николая. 76% опрошенных имеют традицию дарить подарки на Николая. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Больше всего сторонников этой традиции в западных областях - почти 90%. В Центре - 78%, на Юге - 70%, на Востоке - 64%.

Чаще традицию поддерживают жители сел, женщины и более обеспеченные украинцы.

В Деда Мороза относительно больше верят жители Юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные украинцы.

Около 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. 7% опрошенных считают таким День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

3% не любят ни один из перечисленных праздников.

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80% украинцев планируют поставить новогоднюю елку дома. 40% живую и 38% - искусственную.

11% не будут ставить елку, а ограничатся новогодней композицией.

Стало больше тех, кто предпочитает искусственую елку. Сторонников живой новогодней елки больше на Юге и Востоке, в Центре почти одинаково, а вот на Западе больше склонны ставить искусственную елку.

Сладости - универсальный подарок. Их любят все дети и взрослые. Поэтому они подходят в качестве презента для любого праздника. А учитывая то, что лучше конфет могут быть только красиво подаренные конфеты.

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