Украинцы стали "более пессимистичными" о ситуации в стране - исследование

Как украинцы оценивают ситуацию в стране? Фото: Socis

За год количество украинцев, позитивно оценивающих события в Украине уменьшилось с 57,2 до 21,6%.

Количество украинцев, которые пессимистично настроены относительно событий в Украине, выросло с 16,8 до 61,3%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром Разумкова.

"В течение года наблюдается уменьшение доли граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Соответственно, растет доля тех, кто имеет противоположную точку зрения и уменьшается доля тех, кто не определился. Так, по сравнению с сентябрем 2019 года, доля оптимистов снизилась с 57,2% до 21,6%, пессимистов - возросла с 16,8% до 61,3%, на 9% меньше стало тех, кто не мог определиться", - говорится в результатах исследования.

В то же время, довольно высок уровень ожиданий относительно способности Украины преодолеть существующие проблемы и трудности, если не в течение ближайших нескольких лет (20,2%), то в более отдаленной перспективе (47,2%).

Также, согласно исследованию, для абсолютного большинства граждан Украины неприемлемы компромиссы за счет суверенитета и территории государства.

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