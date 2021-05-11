Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе - Шмыгаль назвал причину

Covishield, Sinovac и NovaVax могут зарегистрировать в ЕС. Фото: pixabay.com

Вакцины от коронавируса Covishield, Sinovac и NovaVax, которыми проводят прививки в Украине, могут зарегистрировать в Европейском Союзе.

В связи с этим украинцы смогут свободно путешествовать по Европе, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

"Важно, что и Astrazeneca, и Pfizer одобрены ВОЗ. Sinovac может быть одобрен в ближайшее время и уже сейчас его одобрили многие передовые страны. Вопрос их регистрации в ЕС на повестке дня. И Covishield, и Sinovac рассматриваются, документы приняты и будут рассматриваться Европейским союзом" - сказал Шмыгаль.

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Он также утверждает, что все вакцины, одобренные ВОЗ, будут "приняты всеми цивилизованными странами".

"Тем более, что ими вакцинируется и часть людей в европейских странах. Венгрия, например. Поэтому это вопрос времени, технических и бюрократических процедур. Убежден, эти вакцины будут зарегистрированы, давайте подождем", - отметил премьер-министр.

Со второй половины июня в странах Европейского Союза планируют ввести паспорта вакцинации против коронавируса. Паспорт вакцинации - это сертификат, подтверждающий наличие прививки от Covid-19 у человека.