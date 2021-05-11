Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе - Шмыгаль назвал причину

 
Ексклюзивы
1/5
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Просмотров: 36
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3663
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1323
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 567
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1855
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7209
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 972
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10314
Фото
Все фото
16
5
9
15
5
Как отличить смертельно ядовитые грибы. Что будет если наесться поганок
Как отличить смертельно ядовитые грибы. Что будет если наесться поганок
Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
С высоты сняли украинское село, которое 200 лет назад основали духоборы
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Видео
Все видео
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Интервью
1/5
Как отличить смертельно ядовитые грибы. Что будет если наесться поганок
Как отличить смертельно ядовитые грибы. Что будет если наесться поганок
Просмотров: 684
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 711
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 936
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 12:07

Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе - Шмыгаль назвал причину

  Комментировать
Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе - Шмыгаль назвал причину
Covishield, Sinovac и NovaVax могут зарегистрировать в ЕС. Фото: pixabay.com

Вакцины от коронавируса Covishield, Sinovac и NovaVax, которыми проводят прививки в Украине, могут зарегистрировать в Европейском Союзе.

В связи с этим украинцы смогут свободно путешествовать по Европе, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

"Важно, что и Astrazeneca, и Pfizer одобрены ВОЗ. Sinovac может быть одобрен в ближайшее время и уже сейчас его одобрили многие передовые страны. Вопрос их регистрации в ЕС на повестке дня. И Covishield, и Sinovac рассматриваются, документы приняты и будут рассматриваться Европейским союзом" - сказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах

Он также утверждает, что все вакцины, одобренные ВОЗ, будут "приняты всеми цивилизованными странами".

"Тем более, что ими вакцинируется и часть людей в европейских странах. Венгрия, например. Поэтому это вопрос времени, технических и бюрократических процедур. Убежден, эти вакцины будут зарегистрированы, давайте подождем", - отметил премьер-министр.

Со второй половины июня в странах Европейского Союза планируют ввести паспорта вакцинации против коронавируса. Паспорт вакцинации - это сертификат, подтверждающий наличие прививки от Covid-19 у человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе - Шмыгаль назвал причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 14715
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 9936
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7884
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 4590
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 4527
Общество
У Терехова назвали ведущую Влащенко провокатором
У Терехова назвали ведущую Влащенко провокатором Просмотров: 54
В Украине введут налог для богатых - кому придется платить
В Украине введут налог для богатых - кому придется платить Просмотров: 135
Недолго радовались теплу: Украину накроют дожди и похолодание
Недолго радовались теплу: Украину накроют дожди и похолодание Просмотров: 225
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
 Просмотров: 36
Простуда и боли в суставах - медицинский гороскоп на 11 мая
Простуда и боли в суставах - медицинский гороскоп на 11 мая
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
Голосов: 56196
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть