Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата

В Украине никогда не будет работать так называемая американская мечта, когда хочу стать звездой для всех. Украинцы хотят быть звездой для своих. Об этом рассказала философ, профессор университета Шевченко Наталия Кривда в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

"Важность ближнего круга – один из украинских мифов. Нам очень важна репутация семьи, близкие друзья. Мы слушаем не специалистов, а близких людей. Предпочитаем кума, брата, свата", – объясняет философиня.

Наталья Кривда в частности специализируется на истории мифологии.

"Миф старшего брата и "Украина – это Европа" – это видение себя, и векторы развития в ту или иную сторону, – рассказывает профессор. – Политически активный миф в Украине о возрождении нации. Она уже возродилась, должны это принять как факт. Но это бесконечный круг возрождения точно является мифом. Также попытки найти исторические параллели между началом XX и XXI века, между 1914-м и 2014-м. Это не работает, это не научно. История не повторяет сама себя. Это наши искусственные поиски. Современность всегда наполняется новым содержанием."

По мнению Натальи Кривды, среди украинцев также бытует миф, что если не мы, то наши дети точно будут жить лучше.

"Это также говорит и об отказе от нынешнего счастья ради будущих каких-то преференций и доходов. Поэтому у нас короткий горизонт планирования, не умеем работать с долгосрочными стратегиями. И не только потому, что такая бурная деятельность, исторические, военные события. Потому что привыкли жить сегодняшним днем​", – добавляет Кривда.

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мыстецкого Арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.