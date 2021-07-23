Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата

 
Ексклюзивы
1/5
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 153
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 72
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 6795
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 621
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 369
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1098
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 441
Фото
Все фото
3
12
11
5
7
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Вакцинация в поле, спасатели ищут пострадавших от ливней, а собаки выпивают в баре: подборка пятничных фото
Вакцинация в поле, спасатели ищут пострадавших от ливней, а собаки выпивают в баре: подборка пятничных фото
&quot;Суд освободил наркоторговцев и оштрафовал реабилитационный центр&quot; - готовят крестовый поход к Зеленскому
"Суд освободил наркоторговцев и оштрафовал реабилитационный центр" - готовят крестовый поход к Зеленскому
Именинники 23 июля - кто сегодня празднует день ангела
Именинники 23 июля - кто сегодня празднует день ангела
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Видео
Все видео
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 558
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1143
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 450
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1098
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 648
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 90
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
пятница, 23 июля 2021 21:40

Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата

  Комментировать
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата

В Украине никогда не будет работать так называемая американская мечта, когда хочу стать звездой для всех. Украинцы хотят быть звездой для своих. Об этом рассказала философ, профессор университета Шевченко Наталия Кривда в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

"Важность ближнего круга – один из украинских мифов. Нам очень важна репутация семьи, близкие друзья. Мы слушаем не специалистов, а близких людей. Предпочитаем кума, брата, свата", – объясняет философиня.

Наталья Кривда в частности специализируется на истории мифологии.

"Миф старшего брата и "Украина – это Европа" – это видение себя, и векторы развития в ту или иную сторону, – рассказывает профессор. – Политически активный миф в Украине о возрождении нации. Она уже возродилась, должны это принять как факт. Но это бесконечный круг возрождения точно является мифом. Также попытки найти исторические параллели между началом XX и XXI века, между 1914-м и 2014-м. Это не работает, это не научно. История не повторяет сама себя. Это наши искусственные поиски. Современность всегда наполняется новым содержанием."

По мнению Натальи Кривды, среди украинцев также бытует миф, что если не мы, то наши дети точно будут жить лучше.

"Это также говорит и об отказе от нынешнего счастья ради будущих каких-то преференций и доходов. Поэтому у нас короткий горизонт планирования, не умеем работать с долгосрочными стратегиями. И не только потому, что такая бурная деятельность, исторические, военные события. Потому что привыкли жить сегодняшним днем​", – добавляет Кривда.

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным, директором "Мыстецкого Арсенала" Олесей Островской-Лютой и режиссером Натальей Ворожбит. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 8406
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7461
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 6795
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6309
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 5698
Общество
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
 Просмотров: 153
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
3
 Просмотров: 459
Вакцинация в поле, спасатели ищут пострадавших от ливней, а собаки выпивают в баре: подборка пятничных фото
Вакцинация в поле, спасатели ищут пострадавших от ливней, а собаки выпивают в баре: подборка пятничных фото
12
 Просмотров: 531
"Копала землю руками, чтобы выбраться из ямы". Жестокое насилие над людьми
"Копала землю руками, чтобы выбраться из ямы". Жестокое насилие над людьми
 Просмотров: 414
Где и за сколько украинцы могут отдохнуть за границей
Где и за сколько украинцы могут отдохнуть за границей
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 56793
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть