Украинцы рассказали, кому доверяют в медицинской сфере

Опрос показал, каким руководителям МЗ украинцы доверяют больше всего. Фото:pexels

Настоящем министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19% украинский, бывшему министру с правительства Владимира Гройсман Ульяне Супрун доверяют 15% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса соцгруппы "Рейтинг".

Не доверяют главе МОЗ Степанову - 34%, не знают такого - 37%. Бывший Министерке Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%.

Экс-министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - около трети.

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Украинцы наиболее доверчиво относятся к детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровскому - 66%, не доверяют ему - 20%.

Директора Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют - 16%, не знают его - 48%.

Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%.

Председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому доверяют 8% украинский, не доверяют - 26%, не знают его - 60%.

Опрос проводился с 27 ноября по 1 декабря 2020 среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью - face-to-face. Ошибка репрезентативности исследования: не более чем 2,8%.