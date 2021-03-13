Украинцы рассказали, какую страну любят больше, а какую - меньше

Среди стран, граничащих с Украиной наиболее дружественной украинцы назвали Польшу, а наиболее недружественной - Россию.

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Кроме Польши украинцы считают дружественной страной Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию, Венгрию и Турцию, такие результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", проведенного исследовательской компанией "Active Group" в феврале 2021 года.

Среди всех стран-соседей Украины существенно выделяется Россия, которую значительно больший процент респондентов воспринимает как недружественную, чем как дружественную. Остальные страны, по мнению украинцев, являются более дружественными к Украине, чем недружественными.

Автор: activegroup.com.ua Результат исследования "дружественные и недружественные страны"

2020 года численность тех, кто хочет получить разрешение на жительство в Польше, увеличилась более чем 34 тыс. человек. Из них 86% - 29,4 тыс. - составляли украинцы.