Украинцы рассказали, как встретят Новый 2020 год

Еще не знают, где проведут новогоднюю ночь 6,3% опрошенных. Фото: НАШ

Новогоднюю ночь дома проведут 67% украинцев. В гости пойдут 16,5% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Еще 3,4% граждан будут встречать Новый год сами перед телевизором. 2,6% пойдут в кафе или ресторан, передает "Інтерфакс-Україна".

Не знают, где проведут новогоднюю ночь 6,3% опрошенных.

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Новогодние праздники в в путешествиях по Украине встретят 0,6% опрошенных, столько же - за рубежом.

0,5% граждан сказали, что новогоднюю ночь встретят в интернете.

В январе украинцы получат мини-отпуск. Смогут отдохнуть 10 дней. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина. В январе будет 21 рабочий день. Кроме того, Кабмин посоветовал предприятиям сделать выходными 30 и 31 декабря.