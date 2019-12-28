Новогодние праздники-2020: сколько украинцы будут отдыхать в январе

В январе украинцы получат мини-отпуск.
Смогут отдохнуть 10 дней. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два счета за газ: что изменится для украинцев с января 2020-го
В январе будет 21 рабочий день. Кроме того, Кабмин посоветовал предприятиям сделать выходными 30 и 31 декабря.
Новый год-2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Цвет праздника - белый, металлический и молочный. По словам астрологов, год будет удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансовой достаток.
×
Комментарии