Новогодние праздники-2020: сколько украинцы будут отдыхать в январе

В январе украинцы получат мини-отпуск.

Смогут отдохнуть 10 дней. Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.

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В январе будет 21 рабочий день. Кроме того, Кабмин посоветовал предприятиям сделать выходными 30 и 31 декабря.

Автор: apostrophe.ua В январе украинцы будут иметь 10 выходных

Новый год-2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Цвет праздника - белый, металлический и молочный. По словам астрологов, год будет удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансовой достаток.