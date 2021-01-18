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понедельник, 18 января 2021 14:36

Украинцы рассказали, доверяют ли социологам

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Украинцы рассказали, доверяют ли социологам
41% украинцев доверяют информации социологов. Фото: pixabay

Информации от социологических компаний, которые работают давно, в декабре прошлого года верили 41% украинцев.

21% людей - не доверяли, у других не было определенного мнения, сообщают результаты регулярного опроса Киевского международного института социологии.

Эти данные свидетельствуют, что за год уровень доверия существенно не изменился.

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За последние 17 лет сначала он значительно повысился - с 36% в 2002 году до 47% в 2004-м. Затем оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями - 49% плюс-минус 2% - до 2017 года. 2018-го снизился до 43%. В 2019 году он упал до 42%.

Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам, то есть процент тех, кто доверяет, минус процент доверяет, вырос с 2013-го - был + 31% в ноябре 2013 года, стал + 39% в 2014-м и + 40% в 2015 году .

Баланс за последние 2 года снизился с + 36% в 2017 году до + 23% - в 2018-м, + 21% в 2019-м и + 20% в 2020 году.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 1 по 12 декабря 2020 по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью были опрошены 2001 респондент. Статистическая погрешность выборки - с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5 - не превышает 3,3%.

52% опрошенных людей в Украине выразили ожидания, что новый 2021 год пройдет лучше, чем 2020-й. В то же время на изменения не надеются 27% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 января 2021 года.

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