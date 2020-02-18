Украинцы прошли "точку невозврата" - метеорологи

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 459
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
1 Просмотров: 459
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5058
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2403
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 909
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1386
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2250
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2439
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5346
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4401
Фото
Все фото
6
4
6
23
6
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Видео
Все видео
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 459
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 909
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2529
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 801
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 08:42

Украинцы прошли "точку невозврата" - метеорологи

  Комментировать
Украинцы прошли &quot;точку невозврата&quot; - метеорологи
Среднегодовая температура в Украине растет втрое быстрее, чем во всем мире Фото: REUTERS

Среднегодовая температура в Украине растет втрое быстрее, чем во всем мире. Украинцы прошли "точку невозврата" и уже становятся свидетелями резких изменений климата.

Резкие изменения климата происходят из-за повышения температуры на планете. Больше всего она растет в полярных широтах, что в конечном итоге привело к нарушению атмосферной циркуляции и переноса воздушных масс. Поэтому в последнее время мы все чаще наблюдаем аномально теплую зиму в Европе, и, наоборот, снег в Саудовской Аравии, Израиле или Ираке, сообщает ТСН

"Все чаще воздушные массы из южных, уже не только из субтропиков, а даже из тропических широт достигают полярных областей. И зато мы видим, как арктический воздух начинает заходить далеко на юг", - говорит завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух.

Ранее погоду в Украине формировали два так называемых "Центра действия атмосферы", которые расположены в Атлантике, благодаря которым украинцы испытывали холодную воздушную массу зимой и теплую - летом. Но сейчас ситуация изменилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве самые теплые за 140 лет ночи

"Мы все чаще попадаем под влияние Азорского антициклона, в котором к нам начинают поступать воздушные массы или из Атлантики или из Африки или Азии", - объясняет Вера Балабух. Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет. Он даже добрался до стратосферы, где ученые зафиксировали рекордные почти 100°C и скорость ветра до 600 км/час.

"И февраль, и весна, по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", - отмечает метеоролог.

По прогнозам ученых, количество осадков в Украине будет уменьшаться, а продолжительность периодов засухи - будет расти. Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влиять на сельское хозяйство.

"Возможно, в ближайшие десять лет это будет не на столько ощутимо и катастрофически, а в дальнейшем, если сохранятся те же темпы повышения температуры, то мы будем иметь очень печальную картину", - говорит начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко.

Из-за нехватки снега зимой, соответственно и полноценного наводнения, весной начали пересыхать реки и озера. Пересыхают источники питьевой воды в лесах. От этого страдает флора и фауна. Чтобы спасти животных от жажды, особенно летом, в лесах Хмельницкой области начали делать искусственные водоемы. Кроме того, вода исчезает и по всей Украине.

В Украине из-за нетипичной погоды массово цветут подснежники, которые обычно расцветают весной.В частности, цветение подснежников уже заметили в Киеве, Запорожье и Харькове. Также о подснежниках пишут жители Львовской, Луганской, Одесской, Летнего, Волыни и других регионов страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы прошли "точку невозврата" - метеорологи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 52330
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 29214
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26506
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 23958
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 18963
Общество
Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом
Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом Просмотров: 468
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
 Просмотров: 459
Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь
Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь
 Просмотров: 1089
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
6
 1 Просмотров: 1647
В Украине детей не будут брать в детдома
В Украине детей не будут брать в детдома Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Зеленский не будет капитулировать - Портников
2
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
Голосов: 48916
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua