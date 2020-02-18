Украинцы прошли "точку невозврата" - метеорологи

Среднегодовая температура в Украине растет втрое быстрее, чем во всем мире Фото: REUTERS

Среднегодовая температура в Украине растет втрое быстрее, чем во всем мире. Украинцы прошли "точку невозврата" и уже становятся свидетелями резких изменений климата.

Резкие изменения климата происходят из-за повышения температуры на планете. Больше всего она растет в полярных широтах, что в конечном итоге привело к нарушению атмосферной циркуляции и переноса воздушных масс. Поэтому в последнее время мы все чаще наблюдаем аномально теплую зиму в Европе, и, наоборот, снег в Саудовской Аравии, Израиле или Ираке, сообщает ТСН

"Все чаще воздушные массы из южных, уже не только из субтропиков, а даже из тропических широт достигают полярных областей. И зато мы видим, как арктический воздух начинает заходить далеко на юг", - говорит завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух.

Ранее погоду в Украине формировали два так называемых "Центра действия атмосферы", которые расположены в Атлантике, благодаря которым украинцы испытывали холодную воздушную массу зимой и теплую - летом. Но сейчас ситуация изменилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве самые теплые за 140 лет ночи

"Мы все чаще попадаем под влияние Азорского антициклона, в котором к нам начинают поступать воздушные массы или из Атлантики или из Африки или Азии", - объясняет Вера Балабух. Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет. Он даже добрался до стратосферы, где ученые зафиксировали рекордные почти 100°C и скорость ветра до 600 км/час.

"И февраль, и весна, по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", - отмечает метеоролог.

По прогнозам ученых, количество осадков в Украине будет уменьшаться, а продолжительность периодов засухи - будет расти. Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влиять на сельское хозяйство.

"Возможно, в ближайшие десять лет это будет не на столько ощутимо и катастрофически, а в дальнейшем, если сохранятся те же темпы повышения температуры, то мы будем иметь очень печальную картину", - говорит начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко.

Из-за нехватки снега зимой, соответственно и полноценного наводнения, весной начали пересыхать реки и озера. Пересыхают источники питьевой воды в лесах. От этого страдает флора и фауна. Чтобы спасти животных от жажды, особенно летом, в лесах Хмельницкой области начали делать искусственные водоемы. Кроме того, вода исчезает и по всей Украине.

В Украине из-за нетипичной погоды массово цветут подснежники, которые обычно расцветают весной.В частности, цветение подснежников уже заметили в Киеве, Запорожье и Харькове. Также о подснежниках пишут жители Львовской, Луганской, Одесской, Летнего, Волыни и других регионов страны.