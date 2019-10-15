Опрос Киевского международного института социологии показало, что в сентябре 2019 года в Украине хорошо и очень хорошо относились к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 35%, 12% не определились.

В РФ хорошо относятся к Украине уже 56%, плохо или очень – 31% опрошенных. Впервые за годы мониторинга (с 2008 до 2019) украинцы хуже относятся к России, чем россияне к Украине.

Автор: pravda.com.ua Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

Разница в отношении невелика – 2% (в пределах погрешности).

Отношение украинцев к России разнится в регионах: на западе положительно относятся к России 34%, в центре – 47%, на юге – 65%, на востоке – 85%.

Автор: pravda.com.ua Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

Автор: pravda.com.ua Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

В Украине с сентября 2018 года уровень поддержки независимости Украины от России возрос с 88% до 90%. Количество тех, кто желает закрытых границ с Россией, незначительно увеличилось (с 39% до 41%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, практически не изменилась (с 50% до 49%). Объединиться в одну страну хотят 3% украинцев (в сентябре 2018 года таких было 4%).

В России за последний год существенно уменьшилось количество желающих закрыть границу с Украиной (с 32% до 23%), но увеличилась поддержка независимости без границ и таможен (с 45% до 54%) и поддержка объединения в одну страну (с 16% до 19%).

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"За последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 54%), в то время как позитивное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составляло примерно треть населения (32-34%), но за последние месяцы отношение россиян к Украине резко улучшилось (на 20 процентных пунктов)", - говорит гендиректор Кмиса Владимир Паниотто.

И в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, позитивным отношением к населению. Так, в феврале 2019 до россиян положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и только 13% украинцев относилось положительно.

Такая же ситуация с отношением россиян к Украине: 82% россиян (граждан России) положительно относилось к украинцев, и только 7% россиян положительно к руководству Украины".

56% россиян положительно относятся к Украине. Это максимальный показатель с апреля 2014-го, когда Россия аннексировала Крым. Соответствующий опрос 26 сентября - 2 октября 2019-го провел "Левада-Центр". От февраля до сентября 2019-го в 1,5 раза увеличилась доля россиян, которые суммарно оценивают свое отношение к Украине как "хорошо". На сегодня положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткрымский" период.