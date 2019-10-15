  Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 711
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2700
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1161
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4113
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2637
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 873
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5985
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1035
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
4
11
12
15
5
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
&quot;Сегодня русский язык, а завтра российские танки&quot;: что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Соломенный бычок, хмельные меды и специи из Грузии: в Нежине прошла Покровская ярмарка
Соломенный бычок, хмельные меды и специи из Грузии: в Нежине прошла Покровская ярмарка
Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить &quot;формулы Штайнмайера&quot; и распродажи земли
Начался Марш УПА: националисты требуют не допустить "формулы Штайнмайера" и распродажи земли
Видео
Все видео
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6858
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1530
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1863
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 15:58

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

  Комментировать

Опрос Киевского международного института социологии показало, что в сентябре 2019 года в Украине хорошо и очень хорошо относились к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 35%, 12% не определились.

В РФ хорошо относятся к Украине уже 56%, плохо или очень – 31% опрошенных. Впервые за годы мониторинга (с 2008 до 2019) украинцы хуже относятся к России, чем россияне к Украине.

Автор: pravda.com.ua
  Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине
Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

Разница в отношении невелика – 2% (в пределах погрешности).

Отношение украинцев к России разнится в регионах: на западе положительно относятся к России 34%, в центре – 47%, на юге – 65%, на востоке – 85%.

Автор: pravda.com.ua
  Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине
Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине
Автор: pravda.com.ua
  Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине
Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине

В Украине с сентября 2018 года уровень поддержки независимости Украины от России возрос с 88% до 90%. Количество тех, кто желает закрытых границ с Россией, незначительно увеличилось (с 39% до 41%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, практически не изменилась (с 50% до 49%). Объединиться в одну страну хотят 3% украинцев (в сентябре 2018 года таких было 4%).

В России за последний год существенно уменьшилось количество желающих закрыть границу с Украиной (с 32% до 23%), но увеличилась поддержка независимости без границ и таможен (с 45% до 54%) и поддержка объединения в одну страну (с 16% до 19%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве заговорили о двойном гражданстве

"За последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 54%), в то время как позитивное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составляло примерно треть населения (32-34%), но за последние месяцы отношение россиян к Украине резко улучшилось (на 20 процентных пунктов)", - говорит гендиректор Кмиса Владимир Паниотто.

И в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, позитивным отношением к населению. Так, в феврале 2019 до россиян положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и только 13% украинцев относилось положительно.

Такая же ситуация с отношением россиян к Украине: 82% россиян (граждан России) положительно относилось к украинцев, и только 7% россиян положительно к руководству Украины".

56% россиян положительно относятся к Украине. Это максимальный показатель с апреля 2014-го, когда Россия аннексировала Крым. Соответствующий опрос 26 сентября - 2 октября 2019-го провел "Левада-Центр". От февраля до сентября 2019-го в 1,5 раза увеличилась доля россиян, которые суммарно оценивают свое отношение к Украине как "хорошо". На сегодня положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткрымский" период.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Включают отопление, когда на улице настоящее лето

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 51313
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 48079
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 41176
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 36700
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 22322
Общество
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
4
 Просмотров: 666
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик обрадовала прогнозом погоды
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик обрадовала прогнозом погоды Просмотров: 234
Назвали даты проведения пробного ВНО
Назвали даты проведения пробного ВНО Просмотров: 63
В Киеве действует запрет на ночную торговлю алкоголем
В Киеве действует запрет на ночную торговлю алкоголем Просмотров: 54
"Плаценту закопали под финиковым деревом" - семья рассказала о родах в Турции и дешевых путешествиях с детьми
"Плаценту закопали под финиковым деревом" - семья рассказала о родах в Турции и дешевых путешествиях с детьми Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Голосов: 46181
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua