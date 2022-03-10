Украинцы оценили шансы России на победу в войне

Идут 15 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/CinCAFU

Украинцев, вообще не верящих в победу нашей страны, практически нет. Большинство (57%) считают, что Украина сможет победить в войне с Россией в ближайшие недели.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг".

Согласно ему, 18% респондентов считают, что война будет продолжаться несколько месяцев. 9% предполагают, что война закончится через полгода-год или больше.

91% опрошенных, думая о ситуации в Украине, испытывают надежду. 6% чувствуют тупик. Во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

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Также более 80% ответили, что каким-то образом помогают в защите Украины: как волонтеры или финансово.

Наиболее оптимистично настроены жители западного региона, но и в других областях большинство верят, что война продлится недолго.

Опрос проводился методом телефонных интервью на территории всей Украины, кроме временно оккупированных территорий в течение 8-9 марта. Всего опросили 1200 человек всех возрастов, типа поселения, пола.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.