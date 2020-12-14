Украинцы объединились против Кучмы

15 декабря 2000 года в Киеве началась организованная акция расследования убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе и причастности к ней тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Она продолжалась до весны следующего года.

Автор: www.jnsm.com.ua Акции протеста "Кучма без Украины" на Майдане Независимости

Георгий Гонгадзе исчез в сентябре 2000-го. Он известен своей критической позицией к Кучме. Это привело к общественныому резонансу, который усилился после обнаружения 2 ноября в лесу обезглавленного тела, принадлежавшего Гонгадзе.

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Автор: inlviv.in.ua журналист Георгий Гонгадзе

Председатель Социалистической партии Александр Мороз назвал заказчиком убийства журналиста Кучму, а организатором преступления - министра внутренних дел Юрия Кравченко. В качестве доказательств он обнародовал фрагменты записей разговоров в кабинете президента, сделанных майором СБУ Николаем Мельниченко. На записи слышно, что Кучма, глава администрации Владимир Литвин, Кравченко и глава СБУ Леонид Деркач обсуждают деятельность Гонгадзе.

Представители парламентской оппозиции потребовали создать временную следственную комиссию и 30 ноября 2000 обратились к Генеральному Прокурору Украины Михаила Потебенько с требованием проверить эти факты. 12 и 14 декабря в Верховной Раде продемонстрировали видеозаписи с показаниями Мельниченко. После просмотра парламентарии потребовали отставки Деркача и Кравченко.

Автор: www.jnsm.com.ua Владимир Чемерис (слева) и Юрий Луценко, 2001 год

15 декабря на Майдане Независимости установили палатки. Демонстранты требовали честного расследования убийства Гонгадзе. 19 декабря создали общественный комитет "За правду!", Инициированный Маркияном Иващишином, Вячеславом Кириленко и Евгением Золотаревым. К ним присоединились 24 политические партии и общественные организации: СПУ, "Батькивщина", Украинский Народный Рух, "Реформы и порядок", "Собор" и другие. Координаторами акции, которая получила название "Украина без Кучмы!", Стали член правления Украинской Хельсинкской Союза Владимир Чемерис и Юрий Луценко.

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Автор: www.jnsm.com.ua Слева направо - Александр Мороз, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Петр Симоненко и Виктор Ющенко (крайний справа) во время акции «Восстань, Украина!»

Акция не получила достаточной общественной поддержки. 20 декабря, встретившись с активистами, Кучма пообещал обеспечить прозрачное расследование, отставку "силовиков" и создание временной следственной комиссии в Верховной Раде.

2 волна акции "Украина без Кучмы" стартовала 20 января 2001. Протестанты снова разместили палатки на Майдане Независимости. На этот раз ее поддержали в 15 городах Украины. 6 февраля оппозиция собрала в Киеве митинг с 5 тыс. человек, во время которого сожгли чучело Кучмы. В конце января под предлогом ремонта Майдана Независимости палаточный городок вытеснила милиция на Крещатик.

Митинги и демонстрации с требованиями отставки Кучмы и всех руководителей силовых структур продолжались до 1 марта 2001 года. Тогда милиция силой демонтировала палаточный городок протестующих.

Автор: www.jnsm.com.ua Столкновения протестующих и милиции под Администрацией Президента

Финальный аккорд акции "Украина без Кучмы" пришелся на шевченковские дни. 9 марта между протестующими и подразделениями милиции специального назначения "Беркут" произошли массовые беспорядки. Закончилось все задержаниями и арестами сотен протестующих.

16 сентября 2002, во вторую годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе, созданный на базе ФНС "Блок Юлии Тимошенко", Социалистическая и Коммунистическая партии и блока партий "Наша Украина" во главе с Виктором Ющенко, стали организаторами новой акции протеста "Восстань, Украина!". Основным требованием стало проведение досрочных президентских выборов. Это означало продолжение затянувшегося политического кризиса, которая завершилась Оранжевой революцией 2004 года.

26 ноября 2004 ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франко лишила Леонида Кучму звания почетного доктора. Об этом тогда сообщила пресс служба избирательного штаба Виктора Ющенко во Львовской области.