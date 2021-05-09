Украинцы назвали любимые праздники

В то же время наименее популярен День труда (9%). Фото: Pixabay

Наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники, в частности, Пасха и Рождество. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

По последним данным, наиболее популярными в Украине являются Рождество Христово и Пасха (66% и 65% соответственно), за ними следом идет Новый год (58%).

В то же время наименее популярен День труда (9%).

"За последние 10 лет иерархия праздников радикально не изменилась. Три наиболее любимых праздника украинцев - Рождество, Пасха и Новый год (70-80%), затем идут Международный женский день и День победы (30-40%).

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Улучшилось отношение ко Дню Независимости Украины (с 15% до 31% в феврале). Потом - Троица и День защитника Украины (20-30%), ко Дню защитника Украины есть небольшая положительная динамика. Наименее любимые праздники - День труда и День конституции (9-12%).

По отношению ко Дню победы отмечается некоторое снижение, 10 лет назад это был любимый праздник для 50% украинцев".

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии.