Украинцы назвали главные проблемы страны

Самая большая проблема – военный конфликт на Донбассе. Фото: Reuters

Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Такое мнение высказали 68,5% респондентов, принявших участие в социологическом опросе Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, пишет DW 26 декабря.

Только 17% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Как отмечают социологи, результаты исследования почти не отличаются от тех, что были год назад (67 и 16,5% соответственно). Но они существенно хуже, чем в декабре 2019 года - тогда 44% украинцев считали, что события развиваются в правильном направлении, а 36% - наоборот.

Сейчас только 12% опрошенных, оценивая ситуацию в Украине, отметили, что "все не так плохо и жить можно". 39% заявили, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно". 44,5% респондентов указали, что "жить тяжело, но можно потерпеть".

Как подчеркивают социологи, среди тех респондентов, которым не хватает денег даже на необходимые продукты, 63,5% ответили, что терпеть такое положение уже невозможно и только четыре процента указали, что все не так плохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только у 9% украинцев улучшилось положение с деньгами за 2021-ый

Однако среди респондентов с более высоким уровнем дохода вариант ответа "не все так плохо" выбрали 34%. 23,5% из этой группы тоже указали, что нынешнее положение невозможно терпеть.

Кроме того, существенно ответы респондентов отличаются и в разных возрастных группах: старшие люди более пессимистические. Так 22% молодых людей (от 18 до 29 лет) считают, что все не так плохо, а 27% - что терпеть уже невозможно.

Половина респондентов в возрасте старше 60 оценили ситуацию отрицательно, и только шесть процентов - положительно.

По данным социологов, наиболее пессимистично настроены жители юга и востока Украины - самый негативный ответ выбрали 48 и 45% респондентов соответственно. На западе такого мнения придерживаются 35,5% респондентов, а в центре - 33%.

Опрошенные граждане указали, что самой серьезной проблемой Украины считают военный конфликт на востоке страны (так заявили 66% респондентов) и повышение тарифов на коммунальные услуги (65%). К другим проблемам украинцы отнесли низкий уровень зарплат и пенсий (61%) и повышение цен на основные товары (54%).

При этом только пять процентов украинцев отметили, что с начала 2019 года материальное положение их семьи улучшилось. Большинство (55,5%) указали, что оно ухудшилось, еще 36% - что не изменилось.

Половина украинцев верят в то, что военная агрессия России может состояться. Такой результат показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.