Половина украинцев считает вторжение России реальной угрозой

Половина украинцев верят в то, что военная агрессия России может состояться.

Такой результат показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

На вопрос, следует ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года, одобрительно ответили 49,2% опрошенных. 41,4% полагают, что военного вторжения не произойдет.

Автор: КМИС Следует ли воспринимать накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?

Кроме этого, 57,8% считают, что украинские власти делают недостаточно для предотвращения полномасштабного российского вторжения. Но 27,1% ответили, что власти прилагают достаточно усилий.

Автор: КМИС По Вашему мнению, достаточно или недостаточно дипломатических и оборонных усилий прилагают украинские власти для предотвращения полномасштабного российского вторжения?

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По поводу требования президента России Владимира Путина не принимать Украину в НАТО 39,2% опрошенных считают, что это ослабит безопасность Украины. 29,7% респондентов, в свою очередь, ответили, что наоборот усилит.

Автор: КМИС Президент России Владимир Путин требует, чтобы Запад взял на себя обязательство не расширять НАТО на Восток, что означает отказ Украины в перспективе членства в НАТО. По-вашему, такой шаг…?

КМИС провел опрос общественного мнения среди взрослого населения по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, в период с 13 по 16 декабря методом телефонных интервью.

Также КМИС провел опрос о возможности прямыми переговорами с Путиным вернуть оккупированные территории. Его результат показал, что большинство украинцев не верят, что так можно вернуть Крым и Донбасс. Кроме того, большинство придерживается мнения, что переговоры нужно проводить только при участии западных партнеров.