Половина украинцев считает вторжение России реальной угрозой

Половина украинцев верят в то, что военная агрессия России может состояться.
Такой результат показал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.
На вопрос, следует ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года, одобрительно ответили 49,2% опрошенных. 41,4% полагают, что военного вторжения не произойдет.
Кроме этого, 57,8% считают, что украинские власти делают недостаточно для предотвращения полномасштабного российского вторжения. Но 27,1% ответили, что власти прилагают достаточно усилий.
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По поводу требования президента России Владимира Путина не принимать Украину в НАТО 39,2% опрошенных считают, что это ослабит безопасность Украины. 29,7% респондентов, в свою очередь, ответили, что наоборот усилит.
КМИС провел опрос общественного мнения среди взрослого населения по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, в период с 13 по 16 декабря методом телефонных интервью.
Также КМИС провел опрос о возможности прямыми переговорами с Путиным вернуть оккупированные территории. Его результат показал, что большинство украинцев не верят, что так можно вернуть Крым и Донбасс. Кроме того, большинство придерживается мнения, что переговоры нужно проводить только при участии западных партнеров.
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