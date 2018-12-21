Украинцы начали продавать бэби-боксы, которые выдают в роддоме

Наборы первой необходимости для младенцев предлагают купить за сумму от 200 до 1500 гривен. Фото:shpolyanochka

В Украине начали продавать беби-боксы, которые выдаются новоиспеченным матерям бесплатно.

Наборы первой необходимости для младенцев предлагают купить за сумму от 200 до 1500 гривен, пишет "Обозреватель".

На платформе онлайн-продаж OLX по запросу "бэби-бокс" выдает несколько объявления рожениц из Львовской и Запорожской областей, а также Киева.

"Продам набор новорожденного, все новое, забрали из него один "бодик". Остальное все есть. Причина продажи — нам неактуально", — написал продавец из Киева. Продать полученную от государства бэби-бокс он планирует за 1000 гривен.

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Некоторые мамы продают набор по частям, предлагая купить то коробку, то салфетки, то одежда из бесплатного набора. Новый, не распакованный бокс можно приобрести за 1500 гривен.

В Министерстве социальной политики заявляли, что стоимость такого подарка маленькому украинцу составляет чуть больше 3000 гривен. В каждой коробочке есть 25 предметов, которые необходимы мамам и деткам в первые месяцы после родов.

С 1 сентября 2018 при рождении ребенка каждая семья получает от государства специальный детский набор "бэби-бокс". Министерство социальной политики определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5000 грн, которые будут входить в "пакет малыша".