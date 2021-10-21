Украинцы массово прививаются на вокзалах - назвали количество

За сутки на вокзалах вакцинировали около 500 человек. Фото: Reuters

В первый день работы пунктов вакцинации на железнодорожных вокзалах прививки получить около 500 человек.

Вакцинироваться можно на вокзалах в городах Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин Черниговской обл. и Коростень Житомирской обл, сообщает Минздрав.

Пункты планируют открыть и на других вокзалах.

Больше всего людей привилось на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. По состоянию на 17:00 в столице вакцинировали 133 человека, во Львове - 91 человек, Днепре - 88 человек.

Протестировалось на вокзалах почти 1 тыс. пассажиров. У семи обнаружили коронавирус. Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщает о 18 положительных результатов.

В поезд не пустили 30 пассажиров без соответствующих документов, одного пассажира сняли с рейса.

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Четыре раза железнодорожники вызвали полицейских.

С 21 октября в Украине запретили межобластные перевозки не вакцинированных против коронавируса. В красные и оранжевые зоны поездами, автобусами и самолетами - разрешено ездить людям, которые получили две прививки. В желтые тем, кто имеет один укол. Также в другие регионы позволят поехать при наличии свежего негативного ПЦР, или экспресс-теста или справки о перенесенном коронавирусе.