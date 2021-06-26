Украинцы массово отправились в Одессу - показали фото

Фото: "Обозреватель"

Украинцы массово отправились на выходные в Одессу.

На трассе в сторону Одессы образовались заторы. На пляжах Одессы ажиотаж, сообщает "Обозреватель".

На выходных в Одессе будет тепло, но возможны осадки. Морская вода на пляжах области соответствует гигиеническим требованиям. С 17 по 24 июня проверили 22 пляжа в Одесской области, которые имеют официальный статус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых у бассейна в собственном дворе: дом поражает задумкой

Номер "эконом" без удобств в Одессе стоит 530-680 грн, стандарт с кондиционером и санузлом - 650-1,7 тыс. грн. Люкс может стоить до 3,5 тыс. грн.

Жилье на побережье Черного моря подорожает на 15-20 % по сравнению с апрелем. Спросом будут пользоваться одно- и двухкомнатные квартиры, расположенные в относительной близости к морю. Самое дешевое жилье в Одессе.