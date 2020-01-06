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понедельник, 06 января 2020 13:45

Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой

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Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
МИД напомнил о пленных. Фото: Facebook / Вернись живым

Около сотни граждан Украины проведут рождественские праздники в российских тюрьмах и на оккупированной территории, где их незаконно удерживают. Освобожденные из российского плена украинцы призывают свет не ослаблять давление на Россию.

Их обращение обнародовала пресс служба МИД Украины на своей фейсбук-странице.

"Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников, - говорится в сообщении в сообщении.

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В опубликованном МИД видео появились Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Владимир Балух. Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 в рамках обмена с Россией в формате 35 на 35.

Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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