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суббота, 26 февраля 2022 18:33

Украинцы голыми руками останавливают колонну российских танков: видео

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Украинцы голыми руками останавливают колонну российских танков: видео
Люди голыми руками бросаются на российские танки, чтобы не позволить им проехать дальше. Фото: Скриншот

В Бахмаче Черниговской области местные жители без оружия бросаются на колонну российских танков, чтобы остановить их.

Видео с места происшествия опубликовали в сети, передает Obozrevatel.ua. На кадрах видно, как жители защищают свой город.

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Мужчины голыми руками бросаются на танки России, чтобы не позволить оккупантам проехать дальше. Чтобы остановить технику российских солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие объекты.

В Чернигове во время боя украинские военные захватили в плен двух российских оккупантов. Один из них – начальник штаба в/ч 41659.

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