Украинцы голыми руками останавливают колонну российских танков: видео

В Бахмаче Черниговской области местные жители без оружия бросаются на колонну российских танков, чтобы остановить их.
Видео с места происшествия опубликовали в сети, передает Obozrevatel.ua. На кадрах видно, как жители защищают свой город.
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Мужчины голыми руками бросаются на танки России, чтобы не позволить оккупантам проехать дальше. Чтобы остановить технику российских солдат, жители Бахмача бросают под танки велосипеды и другие объекты.
В Чернигове во время боя украинские военные захватили в плен двух российских оккупантов. Один из них – начальник штаба в/ч 41659.
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