Украинцы будут менять место голосования по-новому

ЦИК проголосовала за изменения. Фото: "Украинская правда"

Центральная избирательная комиссия установила новый вариант порядка временного изменения места голосования.

За него в ЦИК проголосовали единогласно, сообщает "Гражданская сеть ОПОРА" в Facebook.

"Основной акцент сделан на возможности подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме и через уполномоченное лицо", - говорится в сообщении.

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Украинцы получают возможность изменять место голосования сразу на два тура и получать удостоверение о временном изменении места голосования через электронную почту.

Временное изменение места голосования не осуществляется на специальных избирательных участках. Новый порядок не распространяется на местные выборы.

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов в парламент в одномандатном округе №198 Черкасской области. Там победил самовыдвиженец, нардеп предыдущего созыва Сергей Рудык.