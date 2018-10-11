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пятница, 12 октября 2018 21:51

Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун

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Украинцы больше доверяют &quot;Новой почте&quot;, чем государству - Ковжун
Алексей Ковжун: Главный украинский резерв - доверие Фото: Сергей Старостенко

Главный украинский резерв - доверие. Но его катастрофически не хватает.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"В Америке доверяют БиБиСи, у нас - другу или куму. Так не должно быть. Я должен услышать, что выделили 100 млрд на дороги и знать, что эти деньги рационально используют без людей, которые условно поручились за Омеляна. Должны выпустить доверие за рамки ограниченной общности людей. Народ должен доверять государственным институтам. Отсутствие доверия замедляет все процессы. Государственная машина очень долго грузится. В Украине больше всего доверяют волонтерам, церкви и армии. Но это социальные институты. Задумайтесь, кто пользуется полноценной доверием со стороны всего общества. Будете удивлены, это "Новая Почта". Вы покупаете у меня какую-то вещь. Я вам ее отправляю и верю, что вы ее получите за деньги, которые потом "Новая Почта" отправит мне. Знаю, что они не отдадут вам покупку за взятку и банально не оставят ее себе. Я отдаю абсолютно незнакомым людям свою вещь и уверен, что они все сделают как надо. Можно посоветовать "Новой Почте" замутить партию", - говорит Ковжун.

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Политтехнолог считает, что это не проблема общества, а государственных органов.

"Если вы мне не доверяете - это не ваша проблема, а моя. Мне нужно что-то с собой сделать. Мы доверяем, например, денежной системе Государственного банка. Если на купюре написано, что ее эквивалент - 200 гривен. У нас не возникает сомнений в этом и мы не пробуем эту бумажку на зуб. Деньги - это чисто магический объект, который держится на вере. Государственные органы должны доказывать свою эффективность. Отчитываться о своей работе, чтобы у нас не возникало сомнений. К сожалению, такой практики сейчас нет ", - говорит Алексей Ковжун.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.

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