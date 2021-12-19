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воскресенье, 19 декабря 2021 14:11

Украинцев ждут снегопады и похолодание

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Украинцев ждут снегопады и похолодание
В Украине идет похолодание. Фото: УП

В Украине ожидается снижение температуры, морозы, местами небольшой снег и гололедица.

В понедельник, 20 декабря, сохранится влажная погода с постепенным понижением температуры. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве регионов небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем ​​снег с дождем. В южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток от +1 до -4°С, в южной части ночью около нуля, днем ​​+0-5°. В Карпатах снег, температура воздуха составит -4-9°С.

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В Киеве ожидается небольшой снег, в течение суток -2°С.

Во вторник, 21 декабря, ожидается холодная погода с температурой воздуха ночью -7-12°С, днем ​​-4-9°С. На северо-востоке страны и в Карпатах -15°С.

В южной части ночью -3-8°С, днем ​​около 0°С, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве будет небольшой снег, ночью -11°С, днем ​​-6-8°С.

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.

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Дата
19
декабря

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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