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четверг, 18 февраля 2021 12:56

Украинцев ждет завершающий прорыв февральских морозов

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Украинцев ждет завершающий прорыв февральских морозов
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7...12°С. Фото: pixabay.com

Завершающий прорыв лютого холода в Украину ожидается ближайшей ночью.

Отсутствие осадков и атмосферные прояснения позволят столбикам термометров опуститься до -20...26°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западных областях, на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на востоке Украины предполагается ночью -14...20°С. В южной части страны и на Закарпатье -9...15°С.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7...12°С, на западе и юге -1...7°С. 19 февраля осадки в Украине маловероятны, лишь ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Ночью в столице -18...22°С, на окраинах ниже. Завтра днем в Киеве предполагается около -10°С. А дальше начнется оттепель и потепление.

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Морозы начнут отступать с 21 февраля. В этот день на западе и юге температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...5°С, а на Закарпатье +4...6°С.

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